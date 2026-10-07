Предприятие на Железнодорожной улице подключили к электросетям в Воскресенске

В начале октября специалисты «Мособлэнерго» завершили технологическое присоединение предприятия малого бизнеса к электрическим сетям компании. Они установили выносной распределительный щит на границе эксплуатационной ответственности.

Энергетики обеспечили подключение коммерческого объекта к сетям «Мособлэнерго» от трансформаторной подстанции № 136. В щит установили расчетный прибор учета, интегрированный в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии. Это позволяет дистанционно передавать показания и мониторить параметры сети.

Объекту выдали заявленную мощность 100 кВт по третьей категории надежности и провели необходимый комплекс пусконаладочных испытаний перед подачей напряжения.

Обеспечение стабильного электроснабжения нового складского комплекса — важный шаг в поддержке коммерческого сектора округа. Выделенная мощность гарантирует бесперебойную работу освещения, систем безопасности и вентиляции здания.

Развитие складской инфраструктуры, предназначенной для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса, способствует экономическому росту округа и созданию новых рабочих мест.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что подключение новых коммерческих объектов к электросетям — это не просто техническая процедура, а реальный вклад в развитие экономики Подмосковья. Он подчеркнул, что поддержка проектов складской инфраструктуры особенно важна: такие объекты востребованы арендаторами и способствуют экономическому росту.

Современные системы учета позволяют бизнесу дистанционно контролировать потребление ресурсов и эффективнее планировать расходы. Подать заявку на технологическое присоединение можно на «Портале цифровых услуг» компании. За консультацией можно обратиться по телефону: +7 (495) 785-00-00.