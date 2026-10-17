Художественная школа им. Абакумова получила новое помещение в Коломне

В новом учебном году новое творческое пространство обрела Детская художественная школа имени М. Г. Абакумова в Коломне. Помещение, где теперь будут проходить занятия, расположено рядом с основным зданием на проспекте Кирова.

За лето здесь провели ремонт, обустроили классы и организовали выставочный зал. В гостях у юных художников побывал временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин.

Раньше в этом здании располагалось педиатрическое отделение больницы. Теперь его передали художественной школе, которой давно требовалась новая учебная площадка.

«Вот на этой неделе тестово мы запускаемся. Дети занятия уже проходят, но пока не в полную загрузку. Нашу основную предпрофессиональную программу живописи, некоторые классы мы сюда перевели», — сказала директор школы Наталья Кудрявцева.

За время экскурсии по образовательной площадке директор поделилась творческими планами. В школе появился настоящий выставочный зал, где можно реализовывать любые творческие проекты. Также здесь планируют открыть новые направления.

«Мы планируем новое направление — керамика. Это гончарные круги, скульптурные станки, муфельная печь. Печь у нас уже есть, вытяжка в процессе закупки, то есть будет целое направление оборудовано керамики, потому что это направление сегодня пользуется популярностью», — отметила Наталья Кудрявцева.

Помимо класса керамики здесь обустроят кабинет для курса графического дизайна. Помещение уже оборудовали ноутбуками и планшетами. После экскурсии гостей пригласили на мастер-класс, где они смогли попробовать себя в роли художников.