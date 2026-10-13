Случаи вандализма зафиксировали видеокамеры в парке в Воскресенске
В парке усадьбы Кривякино неизвестные вандалы разрисовали беседки. Подозреваемых зафиксировали камеры системы «Безопасный регион».
Случай порчи паркового имущества — не единственный за последнее время. Вандалы уродуют афиши, лавки, качели, разрисовывают стены туалетных модулей.
«В основном в парк приходят интеллигентные люди — воскресенцы, а также жители Егорьевска, Коломны, Орехово-Зуевского района. Эти надписи ждут фиксации правоохранительных органов и в самое ближайшее время будут удалены, так что горе-художники зря старались. Подозрение падает на двух молодых людей, которые неадекватно себя ведут и привлекают внимание юных особ», — рассказал заместитель директора МУ «Парки городского округа Воскресенск» Эдуард Смагин.
В Кривякино установлены 80 камер системы видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион». Благодаря их работе удалось зафиксировать подозреваемых и обратиться в полицию для привлечения правонарушителей к ответственности.
Парк Кривякино имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Законодательством РФ предусмотрена административная ответственность по факту вандализма. В отдельных случаях возможен административный арест до 15 суток.