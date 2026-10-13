Случаи вандализма зафиксировали видеокамеры в парке в Воскресенске

Случай порчи паркового имущества — не единственный за последнее время. Вандалы уродуют афиши, лавки, качели, разрисовывают стены туалетных модулей.

«В основном в парк приходят интеллигентные люди — воскресенцы, а также жители Егорьевска, Коломны, Орехово-Зуевского района. Эти надписи ждут фиксации правоохранительных органов и в самое ближайшее время будут удалены, так что горе-художники зря старались. Подозрение падает на двух молодых людей, которые неадекватно себя ведут и привлекают внимание юных особ», — рассказал заместитель директора МУ «Парки городского округа Воскресенск» Эдуард Смагин.