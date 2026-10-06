Каток на Торговой площади обустроят в Дмитрове

Работы по подготовке катка к новому зимнему сезону стартовали 6 октября. Открыть ледовую площадку планируют 1 декабря, если позволят погодные условия.

Специалисты уже приступили к обустройству ледовой площадки и необходимой инфраструктуры. Как и в прошлом сезоне, здесь будут работать прокат коньков и теплая раздевалка. Каток станет одной из основных зимних площадок в центре Дмитрова.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что каток на Торговой площади уже стал привычным местом зимнего отдыха для жителей. В прошлом сезоне его посетили более 50 тысяч человек.

«Наша задача — подготовить площадку к началу зимы и сделать так, чтобы здесь снова было удобно проводить время всей семьей», — добавил он.

В прошлом сезоне на катке проходили массовые катания и спортивные мероприятия: встречи проекта «Выходи во двор», гала-матч с участием «Легенд хоккея» и ледовый спектакль «Щелкунчик».

Подготовка площадки продолжится в течение осени, о дате открытия и программе нового сезона сообщат дополнительно.