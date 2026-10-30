В Подмосковье открыли выставку «Малевич. Простые фигуры»

В Звенигороде открыли выставку «Малевич. Простые фигуры». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция в Звенигородском манеже включает три произведения Казимира Малевича 1923 года — «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг». Впервые супрематический триптих экспонируется в Москве и Подмосковье. Выставка продлится до 31 января 2027 года.

Куратор и архитектор выставки — Юрий Аввакумов. Он закодировал в дизайн-проекте все три фигуры художника: экспозиция имеет крестообразную планировку, а работы размещены на разных стенах.

«Первооснова супрематизма, созданная гением Малевича, впервые покидает Русский музей. Это исторический момент. Звенигород выбран не случайно: Малевич был связан с этой землей. Здесь рождались и обдумывались многие его идеи», — привело ведомство слова генерального директора Государственного Русского музея Аллы Маниловой.

Казимир Малевич жил и работал в окрестностях Звенигорода: в Кунцеве и Немчиновке, в Ромашкове и Барвихе. Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника, которое будут отмечать в 2029 году.

В интерактивной части выставки зритель сможет управлять движением супрематических фигур на экранах. Билеты доступны на сайте музея.