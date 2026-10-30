Подмосковные музеи пригласили на бесплатные мероприятия «Ночи искусств»

Музеи Московской области подготовили программы к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», ее девиз в этом году — «В единстве культур — сила народа». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

31 октября с 17:00 музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока предложит бесплатно посетить усадьбы Шахматово, Тараканово и Боблово. В усадьбе Тараканово в городском округе Солнечногорск в пространстве библиотеки С. С. Лесневского покажут моноспектакль «Экклезиаст», а усадьба Боблово в городском округе Клин приглашает на чаепитие по-менделеевски и иммерсивную экскурсию «Неспиритический сеанс». Билеты доступны на сайте шахматово.рф.

3 ноября Коломенский-Зарайский государственный музей-заповедник приглашает на экскурсии, лекции, интерактивные и игровые программы, творческие встречи и концерт с бесплатным посещением. 4 ноября в рамках «Дня кремля» гостям предложат бесплатно посетить Никольскую башню Зарайского кремля.

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин 3 ноября пройдут экскурсии, квесты, интеллектуальные квизы, творческие мастер-классы и подвижные игры на свежем воздухе, а также концерт «Осеннее танго» от коллектива Tango Orchestra Misterioso. Посетители смогут прогуляться по парку музея и увидеть выставки «Моцартиана» и «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь».

Военно-патриотический музей Московской области в городском округе Мытищи 3 ноября откроет свободный вход на основную и уличную экспозиции с 18:00. Запланированы лекция «Четверть века: 25 лет музею «История танка Т-34» и экскурсия по выставке «Лариса Васильева. Музей у дороги».

Музейный комплекс Зои Космодемьянской в Рузском городском округе 3 ноября будет открыт бесплатно с 18:00 до 20:00. Гостей ждет семейный интерактив «Тайна народного слова», выставки «И грозно грянула война…» и «Наука на войне», а также прогулка по памятным местам деревни Петрищево с научным сотрудником музея.

Звенигородский музей-заповедник в Одинцовском городском округе 3 ноября с 18:00 до 20:00 приглашает бесплатно посмотреть выставку «Звенигород. От земли до неба» и встречу «Человек в квадрате» со старшим научным сотрудником музея Анастасией Зевахиной. За отдельную плату пройдут вечерняя экскурсия «Звенигород в сумерках» и гастрономический вечер «Вкус авангарда» на выставке «Малевич. Простые фигуры», завершит программу ужин-перформанс в стиле Казимира Малевича.

В филиалах Звенигородского музея-заповедника — музее школы и детства в Усово и музее семьи великого князя Константина Константиновича в Осташево — также пройдут мероприятия акции. В Усово в 18:00 начнется интерактивная программа для детей «Белый цветок», в Осташево — тематическая экскурсия «Августейший поэт», показ фильма «Великий Князь» и литературно-музыкальная встреча «О, золотистость осени печальной».

Музей-заповедник А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе 4 ноября приглашает в усадьбу Вяземы на обзорные экскурсии, концерт классической музыки и олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы». Историк и ведущий методист музея Ирина Хоцанова проведет занятие «Чудесный мир пушкинских сказок», а завершит день представление «Сказка о рыбаке и рыбке».

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Пушкинском городском округе 4 ноября покажут премьеру литературно-музыкальной программы «Гениальная репетиция» с участием дирижера и концертмейстера театра «Геликон опера» Михаила Егиазарьяна и методиста музея Марины Серегиной.

Мероприятия рассчитаны на возрастные ограничения 6+, 12+, 16+ и 18+. Расписание и условия посещения размещены на сайтах и в социальных сетях музеев Подмосковья.