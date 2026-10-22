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    Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» начнется в Дубне 28 октября

    Фото: Фото предоставлено пресс-службой Московского международного дома музыки

    В подмосковной Дубне с 28 октября по 2 ноября проведут музыкальный фестиваль «Формула гармонии. VI сезон». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    В программе девять концертов оркестра «Виртуозы Москвы» с участием звезд российской сцены и Владимира Спивакова. На открытии коллектив выступит под управлением Арсентия Ткаченко вместе с пианистом Филиппо Копачевским и Академическим большим хором «Мастера хорового пения».

    Первым произведением фестиваля станет «Патетическое адажио» Александра Бородина. В первом отделении также прозвучат «Простая симфония» Бенджамина Бриттена и «Концерт № 1 для фортепиано» Иоганна Себастьяна Баха. Во втором отделении исполнят сюиту «Из времен Хольберга» Эдварда Грига и «Мессу № 2» Франца Шуберта.

    Академический большой хор «Мастера хорового пения» выступит под руководством художественного руководителя Льва Конторовича. За пульт в этот вечер встанет главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и заместитель художественного руководителя и дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.

    Фестиваль «Формула гармонии» проходит в наукоградах и закрытых населенных пунктах. Проект уже провели в Пущино, Сарове, Протвино, Мичуринске и Обнинске. Организатор — Фонд поддержки камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественный руководитель — Владимир Спиваков. Третий год подряд проект побеждает в конкурсе грантов и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, НИЦ «Курчатовский институт», Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Дубны.

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