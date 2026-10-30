Спорткомплекс с залами для настольного тенниса построят в Щелкове к 2028 году

В поселке Загорянский продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Двухэтажное здание площадью более 1,8 тысячи квадратных метров возводят на улице Свердлова, неподалеку от школы № 21 и жилых домов. Сейчас объект готов на 20%, завершить работы планируют в 2028 году.

Строительство проходит под надзором Главгосстройнадзора Московской области.

В комплексе оборудуют просторный спортивный зал для занятий настольным теннисом. Во время тренировок здесь смогут одновременно находиться 20 человек. На первом этаже также разместят три зала для спортивных секций, гардероб и раздевалки с душевыми.

На втором этаже предусмотрены дополнительные помещения для занятий, актовый зал и массажный кабинет. Кроме того, для посетителей откроют буфет с обеденным залом на 45 мест.

Спорткомплекс будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Благодаря расположению рядом с жилыми домами местные жители смогут посещать тренировки и секции недалеко от дома.