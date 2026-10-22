Новый эндоскоп установили в детской поликлинике Солнечногорска

Детская поликлиника Солнечногорска начала использовать комплекс Pentax, оснащенный процессором 300-й серии и ультратонким аппаратом EG17 — J10. Оборудование для высокоточного обследования желудочно-кишечного тракта юных пациентов поступило по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Направление на обследование оформляют педиатр или детский хирург, используя систему «врач-врач». Основанием служат симптомы, указывающие на заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Новая техника позволяет проводить фотофиксацию снимков и анализировать изображение с контрастированием, а трубка аппарата EG17 — J10 оптимизирована специально для детей от 5 лет. Пропускная способность оборудования не ограничена, однако мы строго соблюдаем регламент обработки: на полную стерилизацию каждого инструмента уходит необходимое время, что гарантирует 100-процентную безопасность и исключает любые риски для маленьких пациентов», — рассказал врач-эндоскопист детской поликлиники Александр Баринов.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что работа по улучшению качества медицинской помощи продолжается.

«Работаем над тем, чтобы жители Солнечногорска могли получать качественную, современную и своевременную медицинскую помощь рядом с домом, без необходимости обращаться в федеральные центры», — сказал Константин Михальков.

Благодаря расширению возможностей диагностики детям Солнечногорска становится доступнее современная медицинская помощь. Применение малотравматичных способов исследования помогает сократить неприятные ощущения при обследовании.