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    В Подмосковье открыли регистрацию на хакатон по визуальному программированию

    Фото: медиасток.рф

    В Подмосковье открыли регистрацию на II Всероссийский хакатон по визуальному программированию. К участию приглашают школьников от девяти до 15 лет, об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    Ребятам предстоит собрать команду из двух человек и за ограниченное время разработать и представить свой проект.

    Хакатон проводят в четырех номинациях. В номинации «Визуальное программирование на платформе Kodu Game Lab» (профиль — визуальное блочное программирование, алгоритмика) могут участвовать команды в возрасте от девяти до 12 лет. В номинации «Визуальное программирование на платформе Scratch» (визуальное блочное программирование, алгоритмика) — от 10 до 13 лет.

    В номинации «Визуальное программирование на платформе „Кулибин“» (визуальное блочное программирование, робототехника) ждут команды от 11 до 14 лет. В номинации «Визуальное программирование на платформе MIT App Inventor» (визуальное блочное программирование, мобильная разработка) — от 12 до 15 лет.

    Участвовать можно онлайн. Регистрация открыта до 31 октября через платформу «Яндекс формы» по ссылке.

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