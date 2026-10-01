В Подмосковье открыли регистрацию на хакатон по визуальному программированию

В Подмосковье открыли регистрацию на II Всероссийский хакатон по визуальному программированию. К участию приглашают школьников от девяти до 15 лет, об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Ребятам предстоит собрать команду из двух человек и за ограниченное время разработать и представить свой проект.

Хакатон проводят в четырех номинациях. В номинации «Визуальное программирование на платформе Kodu Game Lab» (профиль — визуальное блочное программирование, алгоритмика) могут участвовать команды в возрасте от девяти до 12 лет. В номинации «Визуальное программирование на платформе Scratch» (визуальное блочное программирование, алгоритмика) — от 10 до 13 лет.

В номинации «Визуальное программирование на платформе „Кулибин“» (визуальное блочное программирование, робототехника) ждут команды от 11 до 14 лет. В номинации «Визуальное программирование на платформе MIT App Inventor» (визуальное блочное программирование, мобильная разработка) — от 12 до 15 лет.

Участвовать можно онлайн. Регистрация открыта до 31 октября через платформу «Яндекс формы» по ссылке.