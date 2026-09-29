Дом пасечника в Солнечногорске стал 100-тысячным в программе газификации

Юбилейным для программы социальной газификации в Подмосковье стал дом, в который газ подали в 100-тысячный раз. Голубое топливо пришло в дом жителя поселка Голубое городского округа Солнечногорск Руслана Горковенко, который уже 30 лет занимается пчеловодством.

На участке Руслана Горковенко находятся его пасека и магазин, где продается продукция собственного производства. «Раньше мы отапливали дом электрическим оборудованием. В начале года подал заявление на газификацию, и мне уже запустили газ. Теперь станет намного выгоднее: я платил по 15–20 тысяч рублей за отопление, а сейчас предполагаю, что тысячи 2–3. Будем топить, чтобы дома было еще жарче», — поделился хозяин.

Для подключения жителей Голубого проложили распределительный газопровод. Газ пришел примерно в 50 домов, причем 14 из них подключили по программе социальной газификации. К домовладению Руслана Горковенко трубу провели под дорогой методом горизонтального бурения на участке длиной 13 метров. Еще 43 метра газопровода проложили от границы участка до дома. Специалисты «Мособлгаза» также смонтировали оборудование и счетчик.

«В Московской области „Мособлгаз“ газифицировал 100 тысяч абонентов. Это не просто заключенные договоры, а непосредственно произведенные пуски. Программа „Социальная газификация“, утвержденная президентом России и лично контролируемая губернатором Московской области, — бессрочная. Особое внимание уделяется участникам СВО, многодетным семьям, инвалидам и другим льготникам», — рассказал первый заместитель директора филиала «Северо-Запад» АО «Мособлгаз» Сергей Домбровский.

В деревне Рекино-Кресты работы по программе социальной газификации тем временем подошли к завершающему этапу. Провести газ попросили жители населенного пункта.

«Социальная газификация помогает людям создавать более комфортные условия, а населенным пунктам — развиваться и становиться привлекательнее для жизни. Газификация остается одним из ключевых направлений развития округа, и мы продолжим эту работу вместе с Правительством Московской области и АО „Мособлгаз“, — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.