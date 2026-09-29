Капитальный ремонт котельной завершили в Люберцах

В городском округе Люберцы завершен капитальный ремонт котельной на улице Воинов-Интернационалистов. Работы позволили повысить качество и бесперебойность теплоснабжения для трех тысяч жителей.

Модернизацию объекта, построенного в 1985 году, провели в рамках государственной программы Московской области во исполнение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Котельная мощностью 8,3 МВт обеспечивает теплом детский сад и семь многоквартирных домов. В ходе капремонта специалисты полностью заменили котловое оборудование.



«При поддержке губернатора Андрея Воробьева реализуем масштабную программу модернизации ЖКХ: только в Дзержинском в программу капремонта вошли 6 ЦТП и замена 5,5 км теплосетей», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Еще почти 3,5 километра сетей в округе в рамках программы модернизации предприятия заменили специалисты «Люберецкой теплосети» при подготовке к отопительному сезону.