Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Торжественное вручение главного документа гражданина Российской Федерации состоялось 23 сентября во Дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова. Это событие стало для юных жителей Воскресенска, достигших 14-летнего возраста, точкой отсчета новой страницы жизни.

Первые паспорта школьникам вручили глава городского Алексей Малкин и заместитель директора по связям с общественностью филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» Максим Астафьев.

«Это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, который запомнится надолго. Пусть этот день станет точкой опоры и напоминанием о том, что они — часть великой страны, наследники ее истории и традиций», — обратился к ребятам Алексей Малкин.

Поддержать школьников пришли родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. В завершение церемонии все участники сделали общее памятное фото.