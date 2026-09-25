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    Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

    Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

    Торжественное вручение главного документа гражданина Российской Федерации состоялось 23 сентября во Дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова. Это событие стало для юных жителей Воскресенска, достигших 14-летнего возраста, точкой отсчета новой страницы жизни.

    Первые паспорта школьникам вручили глава городского Алексей Малкин и заместитель директора по связям с общественностью филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» Максим Астафьев.

    «Это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, который запомнится надолго. Пусть этот день станет точкой опоры и напоминанием о том, что они — часть великой страны, наследники ее истории и традиций», — обратился к ребятам Алексей Малкин.

    Поддержать школьников пришли родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. В завершение церемонии все участники сделали общее памятное фото.