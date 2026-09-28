Сквер на улице 60 лет СССР во Фрязине благоустроят

Во Фрязине планируют благоустроить сквер на улице 60 лет СССР. В обновленном общественном пространстве предусмотрят зоны для спокойного отдыха, дополнительные зеленые насаждения и новое освещение. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Сквер расположен в юго-восточной части города, рядом с торговым центром и его парковкой, автостанцией и жилыми домами. Территория ежедневно используется горожанами для прогулок и отдыха.

Часть сквера сформировалась благодаря жителям расположенных поблизости домов. На протяжении многих лет они высаживали деревья и ухаживали за ними, в результате чего вдоль улицы сформировался сосновый бор, который стал привычной частью территории.

Существующие деревья и кустарники планируют сохранить и привести в порядок. Дополнительно на территории создадут новые зеленые зоны, расположение которых будет учитывать будущие функциональные участки.

Отдельное внимание уделят освещению. Оно должно обеспечить необходимый уровень света на пешеходных маршрутах и других участках, повысить безопасность в темное время суток и дополнить архитектурно-художественное оформление пространства. Для этого установят торшерные светильники и прожекторы на высоких опорах. В вечернее время декоративная подсветка также будет работать у сухого фонтана.