Деревообрабатывающее предприятие построит собственный энергоцентр в Егорьевске

Объем вложений составляет 820 миллионов рублей. Объект площадью 536,26 квадратных метра строят в поселке Новый с июля 2025 года, его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2027 года. На сегодняшний день его готовность достигла 47%, на площадке прокладывают наружные инженерные системы под контролем Главгосстройнадзора.

Новая генерация обеспечит производство тепловой энергии для двух технологических процессов: горячая газовоздушная смесь пойдет на сушильную установку, а нагретое термомасло — на внутренние нужды завода. При максимальной нагрузке центр будет выдавать до 95 тонн сухой щепы в час (42 Гкал). При загрузке от 90% проект окупится за два-три года за счет снижения затрат на внешние ресурсы.

Предприятие «Ультрадекор» специализируется на выпуске ДСП, ЛДСП, MDF, HDF, OSB-плит, ламината, стеновых панелей, а также формалина и связующих смол.