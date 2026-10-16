Финал турнира по волейболу среди девушек пройдет в Серпухове 17 октября

15 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» состоялась торжественная церемония открытия турнира по волейболу среди юных спортсменок. Соревнования, дебютировавшие в прошлом году как турнир Московской области, в 2026 году получили статус ежегодных и значительно расширили географию участников.

В этом году на площадку вышли 16 команд девушек 2012–2013 годов рождения, представляющих четыре федеральных округа: Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Центральный. Год назад участниц было всего семь.

Спортсменов и тренеров поприветствовали Серпуховский городской прокурор Виталий Хрипунов и председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга.

«Спорт — это важная составляющая в развитии любого ребенка и подростка. В 2025 году мы приняли решение организовать турнир, и он получил много положительных отзывов. Сегодня мы открываем уже второй турнир, и я уверен, что количество команд будет только расти», — отметил в приветственном слове Виталий Хрипунов.

Соревнования продлятся до 17 октября. Девушкам предстоит побороться за главный трофей, а организаторы уже строят планы на будущий сезон, обещая дальнейшее расширение турнира.