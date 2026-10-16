Интеллектуальная викторина для школьников прошла в Богородском округе

14 октября в Богородском городском округе на базе Академии Творчества состоялась муниципальная конкурсно-игровая интеллектуальная программа «Сила России — в единстве». Мероприятие объединило обучающихся образовательных организаций округа.

В игре приняли участие команды семь классов из девятнадцати центров образования Богородского округа. Программа включала шесть разноплановых конкурсов: интеллектуальный, музыкальный, творческий, танцевальный, вкусный и дизайнерский. Участники проверили не только знания, но и умение работать в команде, слышать друг друга, уважать традиции разных народов.

Каждый участник смог почувствовать: сила России действительно в единстве, в уважении к разным культурам и умении видеть общее среди разного.

Итоги соревнований: 1 место — ЦО № 30, ЦО № 45; 2 место — Ногинская гимназия, ЦО № 33, ЦО № 4; 3 место — ЦО № 5 (Богородский), ЦО № 10, ЦО № 35, ЦО № 83.

Организаторы благодарят всех участников, наставников и педагогов за яркий и насыщенный день. Подобные мероприятия формируют у школьников интерес к истории и традициям народов нашей страны, воспитывают уважение к культурному многообразию и укрепляют чувство единства.

Работа с молодежью и поддержка творческих и интеллектуальных инициатив остаются одним из приоритетных направлений в Богородском округе.