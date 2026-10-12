Художников Подмосковья наградили на выставке в Солнечногорске

Мероприятие было приурочено к 20-летию Союза художников Подмосковья. К юбилею подготовили специальный каталог и выпустили памятные значки.

Награды вручил председатель Союза художников Подмосковья, заслуженный художник России Александр Рожников. Медали получили участники, которые состоят в организации более 15 лет и внесли значительный вклад в художественную и педагогическую деятельность. Также художникам передали благодарности и почетные грамоты за участие в выставках и развитие культурного пространства региона.

«С 2022 года „Осенний вернисаж“ вышел за рамки локальной площадки и стал межмуниципальным проектом: сначала к нему присоединились художники из Химок, а в этом году — представители сразу пяти подмосковных округов. Это отражает растущий интерес к выставке и укрепляет творческие связи между городами Подмосковья, которыми мы дорожим. Спасибо каждому за вклад в развитие культуры региона и Солнечногорска», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

В экспозицию вошли 183 произведения 52 авторов из Дмитрова, Клина, Лобни, Химок и Солнечногорска. Посетители познакомились с работами признанных мастеров и начинающих художников.

Выставка объединила разные виды искусства: живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, роспись по дереву, художественную фотографию, аналоговый коллаж и авторских кукол. Отдельную часть экспозиции составили произведения ушедших из жизни художников — Романа Фашаяна, Ивана Плаксина и Владимира Орлова. Их работы предоставили из музейных фондов и при поддержке родственников авторов, что позволило сохранить связь поколений и художественных традиций.

Как рассказала ведущий научный сотрудник, заслуженный работник культуры Московской области Елена Леонова, в следующем году Солнечногорское отделение Союза художников Подмосковья отметит 20-летие. Художники присоединились к организации в апреле 2007 года и фактически стояли у истоков ее создания.