В Подмосковье очистили дорожные знаки от рекламы и граффити

В Подмосковье дорожные службы очистили знаки от незаконной рекламы и граффити в ряде округов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Проверки выявили нарушения на дорогах в Щелково, Долгопрудном, Пушкинском, Люберцах, Лосино-Петровском, Одинцово, Дмитрове и других муниципалитетах. Специалисты очистили знаки от вандальных надписей и несанкционированной рекламы.

В ведомстве отметили, что подобные действия делают знаки не только неприглядными, но и небезопасными. Восстановление знаков дорожники считают важным вкладом в порядок и безопасность региона.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса в «Максе».