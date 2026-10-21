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    В Подмосковье очистили дорожные знаки от рекламы и граффити

    Фото: Собкоры РИАМО

    В Подмосковье дорожные службы очистили знаки от незаконной рекламы и граффити в ряде округов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

    Проверки выявили нарушения на дорогах в Щелково, Долгопрудном, Пушкинском, Люберцах, Лосино-Петровском, Одинцово, Дмитрове и других муниципалитетах. Специалисты очистили знаки от вандальных надписей и несанкционированной рекламы.

    В ведомстве отметили, что подобные действия делают знаки не только неприглядными, но и небезопасными. Восстановление знаков дорожники считают важным вкладом в порядок и безопасность региона.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса в «Максе».

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