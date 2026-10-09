Вернисаж детских фотографий прошел в Ленинском округе

Юные жители вместе с родителями и педагогами создавали фотолетопись родного края. Начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева отметила важность таких проектов.

«Очень важно, чтобы любовь к малой родине начиналась с самого детства — с семейных прогулок, со знакомых улиц, с ощущения дома. Работы, которые представили наши малыши, — это не просто фотографии, а искренний и теплый взгляд на наш округ. Благодарю всех участников, родителей и педагогов за творчество и неравнодушие», — отметила Наталия Киселева.

Жюри отметило 17 лучших работ. Победителями в пяти номинациях стали: в номинации «Лучший кадр» — Лукманов Асад, «Улыбка города» — Ягина Милана, «Маленький исследователь» — Рыбак Евгений, «Семейный маршрут» — Якунин Лев, в номинации «Глазами малыша» — Байрамова Руфина.

В Ленинском городском округе патриотическому воспитанию с самого раннего возраста уделяется особое внимание. В дошкольных отделениях педагоги с первых лет формируют у детей любовь к родному краю, уважение к его истории и культуре. Такие мероприятия помогают детям и их родителям вместе открывать красоту родного округа, а также закладывают основу для формирования у подрастающего поколения чувства гордости и привязанности к малой родине.

Главное богатство вернисажа — это любовь к малой родине, которую ребята вложили в свои снимки. В кадрах не просто пейзажи и прогулки, а чистое и искреннее восприятие мира, где каждый лучик солнца и знакомая улочка наполнены особым смыслом.