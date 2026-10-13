Противоопухолевый препарат «Элефуза» зарегистрировали в Подмосковье

Минздрав России зарегистрировал новый противоопухолевый препарат «Элефуза», разработанный биофармацевтической компанией «Петровакс Фарм» из Подольска совместно с китайскими партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Лекарство предназначено для лечения некоторых форм рака яичников и рака молочной железы. В России его зарегистрировали по трем показаниям: для поддерживающего лечения распространенного эпителиального рака яичников, маточной трубы и первичного перитонеального рака после частичного или полного ответа на платиносодержащую химиотерапию, при рецидиве этих заболеваний, если опухоль отвечает на лечение препаратами платины, а также при метастатическом HER2-негативном раке молочной железы у пациенток с герминальной мутацией BRCA½, ранее проходивших химиотерапию.

Препарат относится к таргетной терапии и блокирует белки, участвующие в восстановлении повреждений ДНК. Опухолевая клетка не может исправить эти повреждения другим способом и погибает. Назначать «Элефузу» могут в том числе женщинам с раком молочной железы с герминальной мутацией в генах BRCA½.

Эффективность препарата изучали в трех крупных клинических исследованиях. По данным исследования FZOCUS-1, у пациенток с раком яичников и мутациями BRCA½ время до прогрессирования заболевания в среднем составило 47,8 месяца при приеме фузулопариба против 16,6 месяца в группе плацебо. При рецидиве рака яичников этот показатель составил 18,4 месяца против 5,2 месяца. В исследовании FABULOUS у пациенток с метастатическим раком молочной железы время до прогрессирования заболевания составило 6,7 месяца при приеме препарата против трех месяцев при химиотерапии.

«Регистрация в России инновационных таргетных препаратов для лечения рака позволяет значительно продлить и улучшить жизнь пациентов активного возраста. Поэтому „Петровакс Фарм“ стремится расширять онкологический портфель. Мы фокусируемся на терапевтических опциях, способных изменить к лучшему прогноз и качество жизни при агрессивных формах рака, которые наиболее часто выявляются у женщин. Вывод на российский рынок фузулопариба позволит значительно повысить доступность терапии для пациентов. Тем самым мы продолжаем вносить вклад в сохранение и улучшение репродуктивного здоровья российских женщин», — отметил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Компания планирует поставлять лекарство на российский рынок, а в дальнейшем наладить его производство полного цикла в Подмосковье. За последние годы на производственной площадке в Подольске построили новый производственный корпус, запустили новые линии, наладили выпуск фармсубстанций и локализовали первое в России производство вакцины против менингококковой инфекции. Планы на ближайшую пятилетку — еще 15 млрд рублей инвестиций в развитие, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.