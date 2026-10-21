Мост через озеро Святое-Черное в Шатуре капитально отремонтируют

В Шатуре готовятся завершить капитальное обновление моста на Кервском шоссе, пересекающего озеро Святое-Черное. Переправу построили в 1968 году, сообщили в РИАМО.

За прошедшие десятилетия транспортная нагрузка на нее существенно увеличилась, поэтому сооружению потребовалось комплексное восстановление.

Мост протяженностью 46 метров обеспечивает связь Шатуры с микрорайоном Керва и поселками Долгуша и Северная Грива. Каждый день по этому участку проезжают более 400 автомобилей. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На площадке работают 20 специалистов, привлечены четыре единицы спецтехники. Монолитный этап близок к завершению, однако на его окончание потребуется еще 10–14 дней. После этого строители займутся стяжкой мостового полотна, установкой деформационных швов и обустройством лестничных спусков. Затем уложат новый асфальт.

По словам прораба Александра Раздобарова, завершить ремонт и сдать объект в эксплуатацию рассчитывают в ноябре.

На время проведения работ движение по мосту сохранили: автомобили проезжают в реверсивном режиме, очередность регулирует временный светофор. Благодаря такой организации ремонта удалось избежать серьезных изменений в привычной жизни округа.

После завершения работ переправа станет надежнее и безопаснее, а обновленные конструкции рассчитаны на дальнейшую многолетнюю эксплуатацию.