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    Мост через озеро Святое-Черное в Шатуре капитально отремонтируют

    Фото: Ангелина Стельмух

    В Шатуре готовятся завершить капитальное обновление моста на Кервском шоссе, пересекающего озеро Святое-Черное. Переправу построили в 1968 году, сообщили в РИАМО.

    За прошедшие десятилетия транспортная нагрузка на нее существенно увеличилась, поэтому сооружению потребовалось комплексное восстановление.

    Мост протяженностью 46 метров обеспечивает связь Шатуры с микрорайоном Керва и поселками Долгуша и Северная Грива. Каждый день по этому участку проезжают более 400 автомобилей. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

    На площадке работают 20 специалистов, привлечены четыре единицы спецтехники. Монолитный этап близок к завершению, однако на его окончание потребуется еще 10–14 дней. После этого строители займутся стяжкой мостового полотна, установкой деформационных швов и обустройством лестничных спусков. Затем уложат новый асфальт.

    По словам прораба Александра Раздобарова, завершить ремонт и сдать объект в эксплуатацию рассчитывают в ноябре.

    На время проведения работ движение по мосту сохранили: автомобили проезжают в реверсивном режиме, очередность регулирует временный светофор. Благодаря такой организации ремонта удалось избежать серьезных изменений в привычной жизни округа.

    После завершения работ переправа станет надежнее и безопаснее, а обновленные конструкции рассчитаны на дальнейшую многолетнюю эксплуатацию.

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