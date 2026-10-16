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    В Подмосковье вечером 16 октября дороги загружены на 6 баллов

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    В пятницу вечером, 16 октября, загруженность дорог Московского региона составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    Водителей призывают в связи с возможными осадками быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

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