Еще в 5 округах Подмосковья дорожные знаки очистили от надписей и рекламы

Специалисты Мосавтодора в ходе летнего содержания привели в порядок дорожные знаки на семи региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

От вандальных надписей очистили знаки на Звенигородском шоссе в Голицыне Одинцовского округа, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на улице Московской во Фрязине, на Западном обходе Сергиева Посада и на улице Советской Конституции в Ногинске.

Незаконную рекламу ликвидировали с дорожных знаков на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и на улице Парковой в Долгопрудном.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора регулярно проводят обследование элементов дорожной инфраструктуры на региональной сети и приводят их в порядок, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех участников движения.