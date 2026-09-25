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    Еще в 5 округах Подмосковья дорожные знаки очистили от надписей и рекламы

    Фото: Транспорт Источник: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    Специалисты Мосавтодора в ходе летнего содержания привели в порядок дорожные знаки на семи региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    От вандальных надписей очистили знаки на Звенигородском шоссе в Голицыне Одинцовского округа, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на улице Московской во Фрязине, на Западном обходе Сергиева Посада и на улице Советской Конституции в Ногинске.

    Незаконную рекламу ликвидировали с дорожных знаков на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и на улице Парковой в Долгопрудном.

    В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора регулярно проводят обследование элементов дорожной инфраструктуры на региональной сети и приводят их в порядок, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех участников движения.

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