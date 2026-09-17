Детям из многодетных семей Подмосковья вернут 50% стоимости обучения в колледже

В Подмосковье многодетные семьи получат компенсацию половины стоимости обучения детей в колледжах и техникумах. Об этом рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Льгота предусмотрена для семей, воспитывающих четверых и более детей. В новом учебном году выплату планируют предоставить более чем тысяче семей.

«Это адресная мера, которая снимает часть финансовой нагрузки с родителей и дает детям из больших семей возможность получить востребованную профессию», — напомнил Игорь Брынцалов.

Парламентарий уточнил правила предоставления помощи. Компенсацию начислят на каждого ребенка, который учится очно впервые в государственной организации Подмосковья. Выплату за 2025/2026 учебный год получат свыше тысячи семей, аналогичное число выплат запланировали и на следующий учебный год.

Депутат указал на системный характер поддержки: с 2021 года количество многодетных семей в регионе выросло почти на 40% (с 86 до 120 тысяч).

Заявление на возврат средств подается после полной оплаты года обучения, но не раньше 1 января и не позднее 5 декабря следующего года. Для компенсации расходов за второй семестр 2025/2026 учебного года документы нужно подать до 5 декабря 2026 года.

Обращаться следует в территориальные подразделения Министерства социального развития региона.