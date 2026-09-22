Рейс автобуса № 83 скорректируют из-за закрытия ж/д переезда в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

С 22 по 25 сентября автобус № 83 будет следовать по измененной схеме движения из-за ремонта железнодорожного переезда у станции Кубинка-1. Корректировки коснутся вечернего рейса от остановки «Аниково» в 21:00.

В обычном режиме автобус прибывает на станцию Кубинка в 21:31. Однако в дни проведения работ проезд через железнодорожный переезд будет полностью закрыт с 21:00 до 06:00, поэтому маршрут автобуса изменят.

Ограничения будут действовать в ночное время 22–23, 23–24 и 24–25 сентября.

На переезде специалисты заменят устройства заграждения, которые перекрывают движение автомобилей при приближении поезда, а также рельсошпальную решетку. Кроме того, рабочие обновят асфальтовое покрытие.

Ремонт проведут ночью, чтобы снизить влияние работ на транспортное движение. Водителям рекомендуют заранее учитывать ограничения и выбирать альтернативные маршруты.