«Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Партия улучшила результаты 2021 года.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев поблагодарил избирателей за поддержку, отметив, что избирательная кампания впервые проходила в период боевых действий, когда в тылу люди постоянно подвергались налетам беспилотников, информационным атакам, которыми противник всячески пытался расшатать единство страны. «Но это сыграло совершенно другую роль: мы еще больше сплотились вокруг президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Государственную думу говорит о том, что наши граждане услышали призыв главы государства обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — подчеркнул Якушев.

Фото: отделение партии "Единая Россия" в Московской области

«Единая Россия» стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах. Что касается списка, если в 2021 году партия взяла 56% мандатов, то в 2026 году — уже 65%: 126 и 147 соответственно из 225 замещаемых.

«Здесь у нас достаточно серьезное продвижение вперед. Что касается одномандатных округов, мы взяли 92% в 2026 году против 88% в 2021 году (208 мандатов из 225 замещаемых против 198 соответственно. — Прим. ред.)», — рассказал секретарь Генсовета партии.

Фото: отделение партии "Единая Россия" в Московской области

По его словам, полученный результат — итог работы всей партийной инфраструктуры: партия провела классическую избирательную кампанию с продуманными и осознанными решениями.

«И наша пятерка, и итоговые форумы, когда мы отчитывались перед избирателями, и наша работа над новой Народной программой, когда мы собирали предложения со всех уголков страны, — все было продумано и дало свой результат. Большую роль сыграла поддержка президента. Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших съездах, где выдвигался в том числе список на данную избирательную кампанию, принималась новая Народная программа. Это, естественно, оценка работы партии и немаловажный сигнал для нашего избирателя», — сказал он. Владимир Якушев отметил вклад в общие результаты региональных отделений партии, а также работу сторонников партии и «Молодой гвардии». Он заверил, что «Единая Россия» продолжит консолидированно работать с другими партиями в парламенте при решении ключевых вопросов. «Все, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы будем максимально сближать наши позиции, консолидировать и принимать решения независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия», — акцентировал он.

Фото: отделение партии "Единая Россия" в Московской области

По предварительным данным, в Подмосковье «Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Это подтверждение доверия избирателей к партии и ее целям, отметил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Спасибо жителям Подмосковья, которые пришли на участки и поддержали партию. Отдельная благодарность нашим кандидатам, сторонникам, волонтерам и наблюдателям — всем, кто эти месяцы трудился ради общего результата. Совместными усилиями мы собирали Народную программу партии: в нее поступили свыше 920 тысяч предложений. Каждое из них — это конкретная задача: строительство новых школ, детских садов и поликлиник, ремонт дорог, модернизация коммунальных сетей и благоустройство общественных пространств,» — сказал Брынцалов, добавив, что все собранные наказы найдут отражение в государственных программах Московской области.

Фото: отделение партии "Единая Россия" в Московской области

С 18 по 20 сентября в Московской области проходили выборы в Государственную думу и региональный парламент, а также в местные советы в ряде муниципалитетов. Кандидаты от «Единой России» были определены жителями в ходе предварительного голосования. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавил губернатор Андрей Воробьев.