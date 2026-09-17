Церемония захоронения останков советского солдата прошла в Воскресенске

Останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, были найдены в Тверской области. Церемония прощания и погребения прошла на Георгиевском кладбище поселка имени Цюрупы.

В рамках «Вахты памяти» 2025 года бывший участник поискового отряда «Пионер» Григорий Кузнецов вместе с отрядом «Аврора» тверского объединения «Память 6-й роты ВДВ» проводил полевую экспедицию в деревне. Во время раскопок были обнаружены останки солдата и записка в гильзе, что позволило точно установить имя героя. Им оказался уроженец деревни Левычино (ныне поселок имени Цюрупы) сержант Иван Степанович Иларионов, 1906 года рождения.

Двоюродный внук красноармейца Владимир Буслаков рассказал, что его родственник пропал без вести под Ржевом. Иван Иларионов служил командиром отделения 1-й роты ПТР 1-го стрелкового батальона 527-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии. Согласно архивным документам, он числился «пропавшим без вести с августа 1942 года».

Родственники солдата пожелали захоронить останки героя на малой родине, рядом с могилой матери. Церемония была организована с отданием защитнику всех положенных духовных, воинских и гражданских почестей.

«Спустя десятилетия мы возвращаем на родную землю имя и прах советского воина. Долгие годы его фамилия была лишь строчкой в архивных документах. Хочу сказать особые слова благодарности ребятам из поискового отряда. Вы своим трудом доказываете, что ни один герой не может оставаться забытым», — отметил председатель совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко.