Более 80 избирательных участков будут работать в день выборов в Воскресенске

С 18 по 20 сентября в городском округе Воскресенск будут работать 85 участковых избирательных комиссий. Жители смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и органов местного самоуправления.

Для округа эти выборы — не просто календарная дата. От решения жителей зависит, какие вопросы будут в приоритете в ближайшие годы: состояние дорог и дворов, развитие общественного транспорта, работа школ и детских садов, доступность медицинской помощи, благоустройство населенных пунктов, поддержка семей, ветеранов и участников специальной военной операции.

Номер, адрес и контакты своего избирательного участка можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте ЦИК России, а также в информационно-справочном центре ЦИК России по телефону 8 800 200-00-20.

На каждом участке будут работать наблюдатели от партий и общественных организаций, а также волонтеры — в этом году их более 70 человек. Часть добровольцев окажет помощь людям с ограниченными возможностями на пути к избирательным участкам.

«Сегодня стране особенно необходимы сплоченность и ответственность. Жителям важно выбирать тех, кто знает округ не по отчетам, а по ежедневной работе и общению с людьми. Тех, кто готов слышать жителей, добиваться решения конкретных проблем и отвечать за результат», — прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«На протяжении многих лет я и моя семья участвуют в выборах, тем самым реализуя свое конституционное право. Мы голосуем, чтобы выбрать достойных людей, которые в дальнейшем смогут представлять интересы жителей и решать важные для них вопросы в Государственной Думе и Московской областной Думе. Особенно важно именно сейчас прийти на голосование. В трудное время как никогда необходимо единение, солидарность и поддержка», — сказал почетный гражданин Воскресенска, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Николай Козлов.

Участие в выборах — это мирный и законный способ защитить интересы своей семьи, улицы, поселка и всего городского округа Воскресенск. Будущее округа начинается с ответственного решения каждого жителя.