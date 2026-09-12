Спортивно-развлекательная эстафета прошла на стадионе «Родина» в Химках

В Химках на стадионе «Родина» прошла спортивно-развлекательная эстафета «Вызов принят» на гигантской надувной полосе препятствий. Участие приняли до 250 человек — 40 команд.

Торжественную церемонию открытия провела глава Химок Инна Федотова. В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы Денис Кравченко, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, телеведущий Дмитрий Губерниев и победитель шоу «Титаны» Николай Бобылев.

Соревнования прошли в нескольких форматах: боролись команды предприятий округа, команды Химкинской школьной лиги, команды жителей и команда администрации. В эстафете принял участие гимнаст и бодибилдер Александр Сычугов.

Среди предприятий первое место заняла Академия гражданской защиты МЧС России, серебро у бегового сообщества «ХИМКИ РАН БАР», бронза у администрации Химок. Среди школ лучшими стали учащиеся школы «Триумф», второе место у школы «Наследие», третье — у лицея № 21.

В личном зачете среди жителей победил 14-летний Илья Журков, второе место у Романа Пронникова, третье — у Андрея Неклюдова.

«Завтра в парке им. Л. Н. Толстого на фестивале спорта вручим награды! Спасибо каждому, кто вышел на старт, болел и помогал организовать этот день. Вы показали настоящий характер Химок — активный, целеустремленный и командный», — отметила Инна Федотова.

Перед стартом Николай Бобылев провел общую разминку. В официальную часть вошли барабанное шоу «Краш», творческий номер и исполнение гимна России. Полосу препятствий установили прямо на поле стадиона, по периметру организовали детские локации.