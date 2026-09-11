Свыше 250 молодых медиков пополнили штат скорой помощи Подмосковья с начала года

В 2026 году штат Московской областной станции скорой медицинской помощи пополнили 257 молодых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

К работе приступили 157 фельдшеров, 75 медицинских сестер и братьев, 18 диспетчеров и пять врачей. С первого рабочего дня за новичками закрепляют опытных наставников — институт кураторства здесь считают фундаментом профессионализма.

В штате станции числятся 377 специалистов, готовых передавать опыт. Все они регулярно проходят профильные тренинги.

На Лобненской подстанции шесть молодых сотрудников уже вошли в состав команд, образовав пары с кураторами. Среди них — балашихинец Егор Зенкин, выпускник столичного медколледжа № 7. Его курирует Владимир Юнкеров, чей стаж приближается к двадцати годам.

Четверо выпускников областного медколледжа по целевому набору приступили к работе в Егорьевске: фельдшеры Екатерина Робу и Виктория Сариева, медсестра Анна Казеннова и медбрат Егор Нагорнов. Их наставниками стали опытные сотрудники Марина Бартенева, Лариса Шитикова, Юлия Могильная и Михаил Поляков.

«За время своего становления молодые медики достойно проявили себя. Они достаточно грамотные, активные, интересуются работой и жизнью коллектива в целом. Например, Егор Нагорнов и Анна Казеннова решили, что тоже станут фельдшерами „скорой“ и уже поступили учиться на отделение „Лечебное дело“. Хочется пожелать ребятам профессионального роста и успехов в нашей нелегкой, но очень важной и нужной работе», — отметила заведующая Егорьевской подстанцией Ирина Тимохина.

Для поддержки молодежи в регионе действуют социальные программы и доплаты из средств медучреждений. Начинающие специалисты получают ежемесячную прибавку к зарплате.

Также им доступны программы «Социальная ипотека», «Земский фельдшер», «Земский доктор» и проект «Приведи друга».