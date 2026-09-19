На избирательном участке в Домодедове отметили активность семей с детьми

Семьи с детьми активно приходят голосовать на избирательный участок № 386 в Домодедове во второй день выборов. Об этом рассказала председатель УИК Светлана Русинова.

По ее словам, с утра на участке было много избирателей, причем некоторые приходили всей семьей.

«Очень радует, что люди идут семьями голосовать. Мама, папа и двое детей. То есть они уже приучают своих маленьких будущих избирателей голосовать», — отметила Русинова.

Наблюдатель Наталья Горностаева рассказала, что среди пришедших на участок больше людей среднего и старшего возраста, а молодежи заметно меньше. По ее предположению, многие избиратели чаще выбирают электронное голосование из-за его удобства.

По данным наблюдателей, нарушений во время голосования не выявили.

Ранее столетняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова проголосовала на выборах на участке № 240 в Дзержинском. За свою жизнь она не пропустила ни одних выборов.