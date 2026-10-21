Минэкологии Подмосковья: в регионе обитают 5 видов краснокнижных рептилий

В Московской области обитают семь видов рептилий, пять из них внесены в Красную книгу региона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«В Подмосковье обитает семь видов рептилий. Из них пять внесены в Красную книгу региона — это веретеница ломкая, прыткая ящерица, медянка, уж и гадюка. При этом, по результатам мониторинга последних лет, численность ужа и гадюки в Московской области стабилизировалась, медянка — вид, находящийся в критической ситуации, остальные виды оцениваются как редкие. Поэтому очень важно беречь рептилий и их места обитания, не изымать особей из дикой природы», — сказал Фирсов.

Помимо упомянутых видов, в Подмосковье обитают живородящая ящерица и болотная черепаха. Черепаха включена в список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области.

Рептилии служат индикаторами состояния окружающей среды и первыми страдают от загрязнения воды и почвы, вырубки лесов и сжигания травы и мусора.