360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Минэкологии Подмосковья: в регионе обитают 5 видов краснокнижных рептилий

    В Московской области обитают семь видов рептилий, пять из них внесены в Красную книгу региона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    «В Подмосковье обитает семь видов рептилий. Из них пять внесены в Красную книгу региона — это веретеница ломкая, прыткая ящерица, медянка, уж и гадюка. При этом, по результатам мониторинга последних лет, численность ужа и гадюки в Московской области стабилизировалась, медянка — вид, находящийся в критической ситуации, остальные виды оцениваются как редкие. Поэтому очень важно беречь рептилий и их места обитания, не изымать особей из дикой природы», — сказал Фирсов.

    Помимо упомянутых видов, в Подмосковье обитают живородящая ящерица и болотная черепаха. Черепаха включена в список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области.

    Рептилии служат индикаторами состояния окружающей среды и первыми страдают от загрязнения воды и почвы, вырубки лесов и сжигания травы и мусора.

    Читайте также

    Школьники Богородского округа посетили центр МЧС России

    Высадку деревьев в питомнике в Можайском округе перенесли на 23 октября

    Конкурс молодых ведущих прошел в Наро-Фоминске

    Выставку художника Виктора Комиссарова откроют в Серпухове 21 октября

    Подмосковные спасатели: растопленную печь нельзя оставлять без присмотра

    Народная ярмарка прошла в Раменском округе

    Перевод земель из одной категории в другую упростили в Подмосковье

    Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Можайском округе

    Посвященную художнику Бялыницкому-Бируле встречу проведут в Павловском Посаде

    Свыше 15 тысяч отцов Москвы и Подмосковья получили сертификаты на маткапитал

    Более 40 единиц техники подготовили к зиме в Одинцовском округе

    В Подмосковье с начала года по соцкартам совершили более 186,8 млн поездок