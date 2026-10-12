Народная ярмарка прошла в Раменском округе

Территория храма в селе Карпово превратилась в большой центр русского гостеприимства, ремесел и семейного праздника. Ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка» собрал фольклорные коллективы и звездных гостей.

«Покровская ярмарка» подарила каждому зрителю атмосферу тепла и единства. Со сцены звучали голоса артистов Московского ансамбля народной песни «Добрая Слава» и ансамбля «Рось», а также яркие выступления финалисток проекта с федерального канала Валентины Яньшиной и Софии Фанты. Зрители подпевали знакомым песням и аплодировали народным мотивам.

Ярмарочные ряды радовали богатством ручной работы и ремесленных традиций. Гости учились ковать металл, плести из бумажной лозы, расписывать керамику и декорировать гончарную скульптуру под руководством известного мастера Александра Гапонько. На прилавках умельцев можно было найти авторскую эко-одежду, изделия из кожи и глины, натуральное мыло, свечи и деревянные сувениры.

Для детей праздник стал настоящим приключением с катанием на лошадях, химическим шоу, старинными деревянными качелями, артистами на ходулях и прыжками на батутах.

Большой популярностью пользовались колоритная «деревенская изба», живой уголок с животными и осенние фотозоны. Особое место заняла патриотическая полевая почта «Письмо солдату». Десятки взрослых и детей написали слова поддержки и благодарности бойцам, защищающим рубежи Родины.