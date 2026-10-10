Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Можайском округе

В Можайском городском округе прошла тренировка дорожных и коммунальных служб по сценарию «Снегопад», организованная Министерством чистоты Московской области. В учениях задействовали 40 единиц техники и 69 специалистов, что подтвердило готовность муниципалитета к зимнему сезону.

По легенде учений, на округ обрушился снегопад. Службы должны были действовать по зимнему регламенту: техника вышла на маршруты, рабочие приступили к расчистке дворов, тротуаров и подходов к социальным объектам. Особое внимание уделили внутриквартальным проездам и общественным пространствам.

В тренировке было задействовано 40 единиц техники: 25 тракторов «Беларус», 3 трактора МТЗ, 7 комбинированных дорожных машин и 5 мини-погрузчиков. Техника работала на муниципальных участках дорог, внутриквартальных проездах, дворовых территориях и в общественных пространствах. Учения охватили не только город, но и весь округ.

К уборке привлекли дворников, сотрудников управляющих компаний и подрядных организаций, отвечающих за содержание дворовых и общественных пространств. От муниципалитета задействовано 69 человек. Весь необходимый инвентарь в нужном количестве имеется на складе.

«Тренировка прошла организованно: техника не подвела, все службы сработали слаженно, без сбоев. Это показывает, что муниципалитет готов к зимнему сезону», — подчеркнул заместитель директора «Единого дорожно-транспортного центра» Павел Иванов.

В системе «Яндекс.Вектор» уже зарегистрированы все маршруты, водители и дворники, а службы укомплектованы на 100%.