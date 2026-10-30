Жителей Подмосковья пригласили на онкоскрининг в больнице в Люберцах 31 октября

Жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти онкоскрининг в Люберецкой больнице 31 октября. День открытых дверей проведут с 9:00 до 14:00, основное внимание уделят раннему выявлению заболеваний легких. Предварительно записываться на обследование не нужно.

Как пояснила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян, в начале отопительного сезона люди нередко списывают продолжительный кашель на простуду или сухой воздух в помещениях. Однако такой симптом может указывать и на более серьезные проблемы со здоровьем.

«Если беспокоит кашель, тем более затяжной, то обязательно нужно обратиться к врачу и сделать обследование органов грудной клетки. Многие кашляют, думают, что подхватили вирус, а по факту кашель уже спровоцирован каким-то образованием легкого», — предупредила специалист.

В рамках акции посетителям предложат сделать рентген грудной клетки. Если обследование выявит изменения, врачи направят пациента на компьютерную томографию.

Программа также включает другие виды диагностики. Женщины смогут пройти маммографию или УЗИ молочных желез с учетом возраста, мужчинам предложат сдать анализ на ПСА. Всем участникам будет доступен анализ кала на скрытую кровь и дерматоскопия для проверки кожных образований. При наличии медицинских показаний врачи назначат УЗИ органов малого таза и брюшной полости.

Если результаты обследований вызовут подозрение на онкологическое заболевание, пациента сразу запишут на дополнительную диагностику.

Для участия необходимо иметь полис ОМС Московской области, паспорт и СНИЛС. Прием будет проходить в субботу, 31 октября, с 9:00 до 14:00.