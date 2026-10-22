Еще 2 блочно-модульные котельные запустят в Серпухове

В Серпухове готовятся к запуску две современные блочно-модульные котельные на улицах Красных Партизан и Подольской — они улучшат теплоснабжение более чем для 12 тысяч жителей. А в Чехове впервые за 65 лет комплексно обновляют котельную № 1, которая обеспечивает теплом 94 многоквартирных дома и 30 социальных объектов.

В Серпухове новая котельная на улице Подольской мощностью 24 МВт обеспечит теплом около 80 многоквартирных домов, две школы и детский сад. Объект в высокой степени строительной готовности: полностью завершен монтаж дымовых труб и тепломеханической части оборудования, тепловые сети проложены в полном объеме. После ввода в эксплуатацию новая котельная заменит устаревшую ведомственную котельную бывшего завода «Металлист».

Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко, газ к площадкам уже подведен, однако фактическое соединение еще не выполнено: вопрос требует согласования проектных решений с Мособлгазом.

Сейчас на территории Серпухова функционирует 70 котельных. За последние пять лет в округе по Народной программе «Единой России» построено 14 блочно-модульных котельных, реконструировано 34 объекта теплоэнергетики.

В Чехове продолжается реконструкция котельной № 1 — одного из ключевых объектов системы теплоснабжения города. Котельная, построенная в 1961 году, на протяжении десятилетий обеспечивает теплом жилые дома и социальные объекты Чехова. Сегодня от нее запитаны 94 многоквартирных домов, 30 объектов социальной сферы, включая детские сады, школы и техникум, а также 85 других потребителей, в том числе крупных производственных предприятий.

На данный момент, по словам секретаря местного отделения «Единой России», главы округа Михаила Собакина, подрядчик завершает закрытие теплового контура.