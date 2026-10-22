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    Еще 2 блочно-модульные котельные запустят в Серпухове

    Фото: местное отделение "Единой России" в Чехове

    В Московской области в рамках Народной программы «Единой России» продолжается масштабная модернизация теплоснабжения.

    В Серпухове готовятся к запуску две современные блочно-модульные котельные на улицах Красных Партизан и Подольской — они улучшат теплоснабжение более чем для 12 тысяч жителей. А в Чехове впервые за 65 лет комплексно обновляют котельную № 1, которая обеспечивает теплом 94 многоквартирных дома и 30 социальных объектов.

    В Серпухове новая котельная на улице Подольской мощностью 24 МВт обеспечит теплом около 80 многоквартирных домов, две школы и детский сад. Объект в высокой степени строительной готовности: полностью завершен монтаж дымовых труб и тепломеханической части оборудования, тепловые сети проложены в полном объеме. После ввода в эксплуатацию новая котельная заменит устаревшую ведомственную котельную бывшего завода «Металлист».

    Фото: местное отделение "Единой России" в Чехове

    Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко, газ к площадкам уже подведен, однако фактическое соединение еще не выполнено: вопрос требует согласования проектных решений с Мособлгазом.

    Сейчас на территории Серпухова функционирует 70 котельных. За последние пять лет в округе по Народной программе «Единой России» построено 14 блочно-модульных котельных, реконструировано 34 объекта теплоэнергетики.

    В Чехове продолжается реконструкция котельной № 1 — одного из ключевых объектов системы теплоснабжения города. Котельная, построенная в 1961 году, на протяжении десятилетий обеспечивает теплом жилые дома и социальные объекты Чехова. Сегодня от нее запитаны 94 многоквартирных домов, 30 объектов социальной сферы, включая детские сады, школы и техникум, а также 85 других потребителей, в том числе крупных производственных предприятий.

    На данный момент, по словам секретаря местного отделения «Единой России», главы округа Михаила Собакина, подрядчик завершает закрытие теплового контура.

    Фото: местное отделение "Единой России" в Серпухове

    «На объект уже доставлено пять мощных сетевых насосов и два современных котла мощностью по 20 МВт каждый. Проведен ремонт поврежденного газохода. Два котла капитально отремонтированы. Это гарантирует надежность подачи тепла ближайшей зимой. В ходе реконструкции будет также заменено все вспомогательное оборудование и проведен капремонт самого здания», — отметил Михаил Собакин.

    Параллельно с реконструкцией котельной в 2026 году началось масштабное обновление связанных с ней трубопроводов. Планируется заменить более пяти километров магистральных сетей — большая часть работ уже выполнена.

    Всего в Чехове в этом году обновят порядка 20 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 23 километра тепловых сетей.

    Фото: местное отделение "Единой России" в Серпухове

    В новую Народную программу от жителей Подмосковья по теме ЖКХ поступило более 160 тысяч наказов — на 16% меньше, чем в 2021 году. Эксперты отмечают, что снижение числа таких запросов во многом связано с повышением качества услуг: за прошедшие пять лет в Московской области выполнена самая масштабная в истории региона модернизация системы ЖКХ. И работы будут продолжены. В планах до 2031 года — реконструкция более 550 объектов коммунального хозяйства. В их числе 153 водозаборных узла, почти 600 километров сетей водоснабжения, около сотни очистных сооружений и канализационно-насосных станций.

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