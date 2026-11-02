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    Участок трассы М-5 «Урал» в Подмосковье расширят до четырех полос в 2028 году

    Фото: ФКУ Упрдор «Россия»

    В Лховитском городском округе Подмосковья участок Новорязанского шоссе (трасса М-5 «Урал») со 138-го по 145-й км переведут в четырехполосное исполнение до конца 2028 года. Об этом со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия» сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Речь идет о капитальном ремонте. Проезжую часть расширят с двух до четырех полос движения, потоки разделят осевым барьерным ограждением. Такие меры призваны повысить пропускную способность дороги, уровень безопасности и снизить риск заторов.

    Для организации левых поворотов предусмотрены разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Это позволит исключить пересечение встречных транспортных потоков на основном ходу трассы. Вблизи пешеходных переходов, на примыканиях и пересечениях с дорогами местного значения появится локальное освещение, у остановок общественного транспорта обустроят тротуары и ограждения, установят новые павильоны.

    Сейчас специалисты обустраивают временные уширения, чтобы транзитный транспорт мог беспрепятственно проезжать, пока идет устройство земляного полотна и дорожной одежды. Параллельно ведется перенос существующих коммуникаций, предстоит заменить три водопропускные трубы. При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость и указывающие направление движения.

    Трасса М-5 «Урал» связывает Московскую и Рязанскую области, а также обеспечивает сообщение между регионами Центральной России и Уралом. Ежедневно по этому участку проезжает 20 тыс. автомобилей, по маршруту курсирует и общественный транспорт. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию в ФКУ Упрдор «Россия» планируют в 2028 году.

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