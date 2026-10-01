В Подмосковье назвали критерии при создании индустриальных парков

При создании индустриальных парков в Подмосковье учитывают транспортную доступность, трудовые ресурсы и наличие инфраструктуры. Об этом в ходе конференции «Ставка на инфраструктуру: от бытового комфорта до полноценной промышленной экосистемы», организованной деловым изданием «Ведомости», рассказала заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова.

«Когда мы принимаем решение о создании индустриального парка, самое главное — это локация: транспортные критерии, в том числе близость аэропорта и федеральных трасс. Это первое. Второе — трудовые ресурсы, ведь для хорошего производства нужны квалифицированные специалисты. А третье — это инфраструктура, и если ее нет, то ее необходимо создать вместе с индустриальным парком», — сказала Баринова.

Замминистра отметила, что при работе с бизнесом инвестиционный блок правительства Московской области опирается на индивидуальные потребности каждого проекта. Например, при подборе локации учитываются необходимые мощности электричества.

По ее словам, все площадки интегрируются в городскую среду, что позволяет обеспечить жителей региона работой недалеко от дома. Сегодня в индустриальных парках создаются конгресс-центры, кафе, отделения почты и спортивные объекты, чтобы человек мог отдохнуть в обеденный перерыв.