Предварительные итоги выборов подвели в Наро-Фоминском округе

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы проходили с 18 по 20 сентября при активном участии жителей Наро-Фоминского округа. Явка избирателей продемонстрировала высокий уровень гражданской заинтересованности.

Среди политических партий по итогам голосования в тройку лидеров вошли: «Единая Россия», КПРФ и партия «Новые люди». Избиратели Наро-Фоминского округа четко обозначили свои предпочтения, отдав приоритет как традиционным партийным движениям, так и новым политическим силам на региональном уровне.

По результатам обработки данных наибольшую поддержку избирателей в Наро-Фоминском городском округе получили: Денис Майданов — на выборах депутатов Государственной думы, Олег Рожнов — на выборах депутатов Московской областной думы. Количество набранных ими голосов отражает доверие жителей округа к предложенным кандидатами программам развития территории.

Глава округа Роман Шамнэ поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки, за проявленную гражданскую активность и личный вклад в будущее страны, Подмосковья и родного муниципалитета. Слова признательности также были адресованы членам участковых избирательных комиссий, общественным наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов и волонтерам. Их скоординированная и бесперебойная работа позволила обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса на всех участках округ.