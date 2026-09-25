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    В Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за тумана

    Фото: Минтранс Подмосковья

    В Московской области до утра субботы объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

    Ведомство призвало водителей быть внимательными и аккуратными за рулем. В тумане предметы кажутся дальше, а скорость — меньше, чем на самом деле, поэтому водителю сложно ориентироваться в пространстве и он может попасть в ДТП.

    При плохой видимости лучше отложить поездки. Если это невозможно, перед выездом нужно проверить фары и использовать противотуманные фары, когда видимость на дороге ниже 100 метров. Если на небольшой дистанции до следующего автомобиля плохо видна его задняя часть, следует включить противотуманки. Дальний свет использовать не стоит — он будет отражаться на машину и видимость станет хуже.

    Водителям советуют снизить скорость до минимума и держать увеличенную дистанцию: расстояние между автомобилями должно быть в два раза больше, чем в ясную погоду. Также не следует совершать резкие маневры, обгоны и перестроения.

    При необходимости остановиться нужно на парковке, площадке отдыха или АЗС, а не на обочине. При парковке в любое время суток следует оставить работающими габаритные огни и включить аварийку. При ДТП, поломке автомобиля или другой чрезвычайной ситуации на дороге нужно незамедлительно звонить по номеру 112.

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