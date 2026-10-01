Молодогвардейцы провели более 30 мероприятий для пожилых жителей Подмосковья

В Подмосковье ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели более 30 мероприятий в рамках акции «Забота рядом». Для участников «Активного долголетия» организовали кулинарные встречи, творческие мастер-классы и занятия по цифровой грамотности.

В Ногинске молодогвардейцы вместе с пожилыми жителями приготовили пирожки в центре «Активного долголетия». Участники замешивали тесто, лепили выпечку и общались друг с другом. Готовые угощения затем передали в госпиталь для военнослужащих, проходящих лечение.

В Щелкове для участников организовали творческое занятие по созданию декоративных композиций из мха. В Балашихе пожилым жителям провели урок цифровой грамотности.

Руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц отметила, что помощь старшему поколению ведется на постоянной основе.

«Старшее поколение — это наша опора и пример. Мы постоянно приходим к нашим бабушкам и дедушкам и помогаем: кому-то дров на зиму заготовить, кому-то порядок в квартире навести, продукты принести или просто помочь по хозяйству. Это ежедневная работа, которой мы гордимся», — сказала Диана Алумянц.

В Московской области работают 53 местных отделения «Молодой Гвардии Единой России», объединяющие около 12 тысяч активистов. Одним из направлений их работы остается адресная помощь пожилым: молодогвардейцы доставляют продукты, помогают по дому и сопровождают жителей в поликлиники. Ежегодно проводится около 300 таких акций.

В 2026 году отдельное внимание уделяют цифровой грамотности и обучению работе с мессенджером МАХ. За год планируется провести 140 соответствующих мероприятий с регулярным участием 50 активистов.

Кроме того, молодогвардейцы участвуют в изготовлении тактических изделий для военнослужащих — таких акций проходит около 70 в месяц. На базе местных отделений также действуют оперативные волонтерские бригады, которые оказывают помощь пожилым людям в чрезвычайных ситуациях.