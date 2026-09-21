Мост через реку Нару в Одинцовском округе капитально отремонтируют в этом году

В Одинцовском округе завершается капитальный ремонт моста через реку Нару возле деревни Наро-Осаново. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для удобства жителей на время работ движение пустили по временному сооружению.

«Завершающий этап предусматривает устройство электроосвещения участка дороги, а также монтаж шумозащитных экранов, после чего движение транспорта и пешеходов будет запущено по основному сооружению и начаты работы по демонтажу временного моста. Перезапустить движение на отремонтированное сооружение планируется в конце сентября, а полностью завершить капитальный ремонт мостового перехода — в конце 2026 года», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Работы выполнили уже на 72%.

Ранее строители демонтировали старое сооружение, возвели монолитные береговые опоры, уложили балки пролетного строения и дорожную одежду, обустроив подходы к переправе.

Мост протяженностью более 12 метров находится на Можайском шоссе. Он связывает Одинцовский и Рузский округа с многочисленными населенными пунктами западной части Подмосковья.