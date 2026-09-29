Еще 13 детских игровых и спортивных площадок установили в Дмитровском округе

Установку детских игровых площадок и зон для активного отдыха завершили в Дмитровском округе. 13 новых пространств появились в Дмитрове, Яхроме и сельских населенных пунктах.

Новые детские игровые площадки обустроили в микрорайоне Внуковский в Дмитрове, на улице Кирьянова в Яхроме, селах Куликово и Игнатово, деревнях Кунисниково и Внуково, поселках дома отдыха «Горки», Новосиньково, ДРСУ-5. Кроме того, площадку на улице Махалина в Дмитрове установили по губернаторской программе.

Для любителей здорового образа жизни и уличного спорта обустроили отдельные зоны воркаута с турниками и тренажерами в микрорайоне Внуковский и на улице Подъячева в Дмитрове, а также на улице Фабричной в селе Орудьево.

Все новые площадки оснащены прорезиненным покрытием, удобными качелями, игровыми городками, лавочками и урнами, а установленные элементы отвечают самым строгим стандартам безопасности.

«Мы видим, как искренне радуются дети и как спокойны родители, когда у дома есть удобное и безопасное пространство для прогулок. Поэтому мы продолжаем обновлять дворовые территории и устанавливать новые площадки там, где они нужны жителям», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.