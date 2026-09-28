Новое руководство избрали в отделении ВОИ Солнечногорска

Конференция состоялась 24 сентября. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Елены Новиковой на должность председателя солнечногорского отделения ВОИ.

«Мне предложили принять председательство в местном отделении Всероссийского общества инвалидов в городском округе. В первую очередь моя работа будет сосредоточена на поддержке законных прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья, развитии здравоохранения, образования, реабилитации, доступной среды и многом другом», — отметила Елена Новикова.

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко, председатель Московской областной организации ВОИ Николай Зеликов и начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян.

Николай Зеликов отметил результаты работы солнечногорского отделения. Организация заняла второе место во Всероссийском конкурсе ВОИ за видеоролик о своей деятельности. Также он подчеркнул участие отделения в поддержке участников специальной военной операции и семей военнослужащих.

«Одно из особых направлений — работа по поддержке СВО. Солнечногорская организация в этом направлении самая передовая у нас в Московской области. Надеюсь, что новый председатель совместно с правлением и дальше будет продолжать эту работу и выводить организацию на еще более высокий уровень», — сказал Николай Зеликов.

Аветис Башикян рассказал о взаимодействии управления социального развития и отделения ВОИ. Совместная работа включает помощь жителям в оформлении мер поддержки, получении технических средств реабилитации и решении личных обращений.