Очный этап городского конкурса классных руководителей завершился в Воскресенске

В Воскресенске завершился очный этап городского конкурса «Моя классная — самая классная!». Четыре педагога провели открытые внеурочные занятия, а по итогам двух туров определилась тройка финалистов.

Очный этап городского конкурса «Моя классная — самая классная!» завершился 24 сентября. За выход в финальную стадию соревнований боролись четыре педагога, которые представили жюри свои открытые внеурочные занятия.

Конкурсные уроки прошли в школах, где работают участники. Эксперты оценивали, как классные руководители взаимодействуют с детьми, применяют современные технологии и используют нестандартные подходы в работе. Всего жюри учитывало 13 критериев, максимальная оценка за этап составляла 26 баллов.

По итогам двух туров места распределились следующим образом:

— первое место заняла Марина Новичкова, учитель начальных классов лицея имени Н. И. Макарова — 53,5 балла;

— второе место занял Степан Замащиков, учитель физической культуры «Москворецкой гимназии» — 53,3 балла;

— третье место заняла Анастасия Морозова, учитель начальных классов школы «Вектор» — 50,6 балла;

— четвертое место заняла Валентина Попова, учитель английского языка школы № 3 — 45,6 балла.

Финальный этап конкурса состоится 30 сентября в школе «Горизонт». По его итогам определят победителя, который представит муниципалитет на следующем уровне соревнований.