360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мининвест Подмосковья напомнил о необходимости сдать старые шины на переработку

    Фото: Мининвест МО

    В Подмосковье перед сезонной сменой шин напомнили о необходимости сдавать изношенные покрышки на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Переработкой шин в регионе занимается «Дмитровский завод РТИ». По данным пресс-службы, его мощности позволяют перерабатывать более 400 старых шин в час, в том числе крупногабаритные покрышки диаметром до 4,5 метра.

    «Мощности Дмитровского завода РТИ позволяют перерабатывать более 400 старых шин в час, в том числе крупногабаритные покрышки диаметром до 4,5 метра. В прошлом году предприятие дополнительно запустило цех площадью 1,4 тысячи квадратных метров по производству резиновой крошки для обустройства детских и спортивных площадок. Так изношенные шины становятся сырьем для новой продукции», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Изношенные шины относятся к отходам IV класса опасности и требуют специальной переработки. Их запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, оставлять во дворах, лесах или на несанкционированных свалках.

    Производственный цикл включает подготовку покрышек, механическое измельчение, отделение металлических и текстильных компонентов и дальнейшую обработку резины. Результатом становится резиновая крошка, которую применяют при производстве покрытий для детских и спортивных площадок, резиновой плитки и других изделий, а также в дорожном строительстве.

    «Изношенные покрышки содержат ценные материалы, которые после переработки могут вновь использоваться в производстве, что позволяет одновременно решать экологическую задачу и возвращать ресурсы в хозяйственный оборот», — рассказала заместитель генерального директора «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.

    Завод призывает автомобилистов ответственно подходить к сезонной смене шин и выбирать специализированную переработку вышедших из употребления покрышек.

    Читайте также

    В Минэкологии Подмосковья рассказали, как расчищают водные объекты

    Просветительский фестиваль «Дни науки» провели в университете в Дубне

    В Солнечногорске начали строить вторую очередь развязки на ЦКАД

    Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов утром 5 ноября

    Спорткомплекс с залами для настольного тенниса построят в Щелкове к 2028 году

    Программы ко Дню народного единства провели в колледже «Подмосковье»

    Рак можно остановить? Какие технологии уже работают в России

    Эксперт по ГТО из Люберец стал участником международного форума

    Выставка-пристройство животных пройдет в Наро-Фоминске 7 ноября

    Подмосковные спасатели дали советы по безопасности пожилых людей в быту

    Экскурсию по музею УМВД провели для школьников в Воскресенске

    Жительница Балашихи возглавила туристический проект для людей с ОВЗ