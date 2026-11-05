Мининвест Подмосковья напомнил о необходимости сдать старые шины на переработку

В Подмосковье перед сезонной сменой шин напомнили о необходимости сдавать изношенные покрышки на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Переработкой шин в регионе занимается «Дмитровский завод РТИ». По данным пресс-службы, его мощности позволяют перерабатывать более 400 старых шин в час, в том числе крупногабаритные покрышки диаметром до 4,5 метра.

«Мощности Дмитровского завода РТИ позволяют перерабатывать более 400 старых шин в час, в том числе крупногабаритные покрышки диаметром до 4,5 метра. В прошлом году предприятие дополнительно запустило цех площадью 1,4 тысячи квадратных метров по производству резиновой крошки для обустройства детских и спортивных площадок. Так изношенные шины становятся сырьем для новой продукции», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Изношенные шины относятся к отходам IV класса опасности и требуют специальной переработки. Их запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, оставлять во дворах, лесах или на несанкционированных свалках.

Производственный цикл включает подготовку покрышек, механическое измельчение, отделение металлических и текстильных компонентов и дальнейшую обработку резины. Результатом становится резиновая крошка, которую применяют при производстве покрытий для детских и спортивных площадок, резиновой плитки и других изделий, а также в дорожном строительстве.

«Изношенные покрышки содержат ценные материалы, которые после переработки могут вновь использоваться в производстве, что позволяет одновременно решать экологическую задачу и возвращать ресурсы в хозяйственный оборот», — рассказала заместитель генерального директора «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.

Завод призывает автомобилистов ответственно подходить к сезонной смене шин и выбирать специализированную переработку вышедших из употребления покрышек.