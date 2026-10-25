В Минэкологии Подмосковья рассказали, как расчищают водные объекты

Чистая вода в реках и озерах Московской области является не бесконечным подарком природы, а результатом ежедневной работы, внимания и заботы. Об этом 360.ru сообщили в региональном Министерстве экологии.

В ведомстве пояснили, что специалисты на постоянной основе расчищают русла, ставят умные датчики и ловят нарушителей, загрязняющих водоемы.

«Мы занимаемся реабилитацией водных объектов. То есть на территории Московской области мы проводим работы по расчистке водных объектов как от донных отложений, так и по санитарной очистке», — рассказала заведующая отделом реабилитации водных объектов Министерства экологии и природопользования Подмосковья Карина Левко.

Она напомнила, что в регионе действует государственная программа «Экология и окружающая среда Подмосковья». Также есть федеральный проект «Вода России» и губернаторская программа «100 прудов и озер».