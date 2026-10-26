В Солнечногорске начали строить вторую очередь развязки на ЦКАД

В городском округе Солнечногорске началась реализация проекта второй очереди двухуровневой транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Ленинградского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

В рамках второй очереди предусмотрено устройство пяти съездов общей протяженностью около 2,5 км. Сейчас дорожники ведут работы на трех съездах — в направлении Пятницкого и Дмитровского шоссе и к пересечению с автомобильной дорогой А-107 «Московское малое кольцо». Уже завершено снятие растительного слоя, идет устройство насыпей земляного полотна и водопропускных труб, разрабатываются водоотводные кюветы.

Строительство ведется с учетом высокой транспортной нагрузки на ЦКАД и М-10 «Россия». Чтобы минимизировать помехи для действующего движения, применяется комплекс строительных и организационных решений — его основная задача сохранить пропускную способность.

Проектом также предусмотрены линии наружного освещения на съездах и переходно-скоростных полосах, барьерное ограждение и другие элементы безопасности. Кроме того, шумозащитные экраны смонтируют вблизи жилых домов деревни Дурыкино, а для сбора, фильтрации и очистки ливневых и талых вод с дорожного покрытия установят локальные очистные сооружения.

Ранее была реализована первая очередь в составе пятого пускового комплекса ЦКАД и соединительного участка между третьим и пятым пусковыми комплексами магистрали: выполнены работы по устройству путепровода и строительству двух направленных съездов-эстакад. Новая развязка повысит транспортную доступность для жителей населенных пунктов и предприятий, расположенных рядом с ЦКАД, Ленинградским шоссе, скоростной магистралью М-11 «Нева» и Пятницким шоссе. Сейчас на объекте задействовано 20 единиц дорожно-строительной техники и 35 человек. Завершение работ планируется в 2027 году.