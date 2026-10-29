Жительница Балашихи возглавила туристический проект для людей с ОВЗ
Жительница Балашихи Елена Соколова стала обладательницей почетного титула на международном конкурсе «Рожденная побеждать», который состоялся в Челябинске. Участница, передвигающаяся на инвалидной коляске, впечатлила жюри своим творческим талантом, любовью к танцам и целеустремленностью. О ее жизненном пути рассказал 360.ru.
В этом году конкурс отметил десятилетний юбилей. За звания боролись 16 участниц из разных регионов России, уже имевших конкурсные титулы. Все претендентки предварительно прошли отбор по видеовизиткам.
Для Елены это не первое участие в проекте.
В 2024 году я в нем участвовала, была Королевой счастья, а в этом году мы принимали участие вместе с дочкой, показали свой творческий номер и также приняли участие в номере в русско-народном стиле.
Елена Соколова
Танцы давно занимают важное место в жизни Елены. Несмотря на ограничения мобильности, она продолжает заниматься любимым искусством и выступать на сцене.
Еще одно увлечение женщины — путешествия. Даже сложная дорога в Челябинск не заставила ее отказаться от поездки. По словам Елены, знакомство с новыми городами помогло ей по-другому взглянуть на собственные возможности и вдохновило делиться опытом с другими людьми.
Сегодня она работает в проекте «Особенный туризм», где занимается созданием доступных экскурсионных маршрутов по Москве для маломобильных путешественников.
При разработке прогулок учитывают особенности городской инфраструктуры: ширина проходов, удобство дорожек, доступность достопримечательностей и наличие подходящих пандусов в общественных заведениях. Особое внимание уделяется возможности передвижения на электрических инвалидных колясках, для которых необходимы достаточно широкие проезды и надежные подъемные конструкции.
Елена убеждена, что использование коляски, протезов или других вспомогательных средств не должно лишать человека возможности открывать новые места и получать впечатления от поездок.
В реализации творческих планов и повседневных дел ей помогает семья. Муж и дочь поддерживают Елену, а совместное выступление на международном конкурсе стало еще одним важным событием в их жизни.