Жительница Балашихи возглавила туристический проект для людей с ОВЗ

Жительница Балашихи Елена Соколова стала обладательницей почетного титула на международном конкурсе «Рожденная побеждать», который состоялся в Челябинске. Участница, передвигающаяся на инвалидной коляске, впечатлила жюри своим творческим талантом, любовью к танцам и целеустремленностью. О ее жизненном пути рассказал 360.ru.

Для Елены это не первое участие в проекте.

В этом году конкурс отметил десятилетний юбилей. За звания боролись 16 участниц из разных регионов России, уже имевших конкурсные титулы. Все претендентки предварительно прошли отбор по видеовизиткам.

В 2024 году я в нем участвовала, была Королевой счастья, а в этом году мы принимали участие вместе с дочкой, показали свой творческий номер и также приняли участие в номере в русско-народном стиле.

Танцы давно занимают важное место в жизни Елены. Несмотря на ограничения мобильности, она продолжает заниматься любимым искусством и выступать на сцене.

Еще одно увлечение женщины — путешествия. Даже сложная дорога в Челябинск не заставила ее отказаться от поездки. По словам Елены, знакомство с новыми городами помогло ей по-другому взглянуть на собственные возможности и вдохновило делиться опытом с другими людьми.

Сегодня она работает в проекте «Особенный туризм», где занимается созданием доступных экскурсионных маршрутов по Москве для маломобильных путешественников.

При разработке прогулок учитывают особенности городской инфраструктуры: ширина проходов, удобство дорожек, доступность достопримечательностей и наличие подходящих пандусов в общественных заведениях. Особое внимание уделяется возможности передвижения на электрических инвалидных колясках, для которых необходимы достаточно широкие проезды и надежные подъемные конструкции.

Елена убеждена, что использование коляски, протезов или других вспомогательных средств не должно лишать человека возможности открывать новые места и получать впечатления от поездок.

В реализации творческих планов и повседневных дел ей помогает семья. Муж и дочь поддерживают Елену, а совместное выступление на международном конкурсе стало еще одним важным событием в их жизни.